Cortizo realiza gestiones para mejorar la educación en Panamá

El presidente electo Laurentino Cortizo Cohen y representantes de la Universidad de Texas en Estados Unidos acordaron la firma de diversos acuerdos que permitirán el ingreso de estudiantes y profesionales panameños a este centro de estudios.





En un comunicado explicaron que el convenio con la prestigiosa universidad estadounidense, donde Cortizo obtuvo su doctorado en Comercio Internacional, incluye el otorgamiento de becas de maestrías y post grados para estudiantes, el perfeccionamiento de docentes e investigación en ciencia y tecnología, así como el apoyo en áreas logísticas.





El mandatario electo explicó que para fin de año se concretará la firma de estos acuerdos, que contemplan además el impulso del emprendimiento a través de programas que serían dictados en la Ciudad del Saber por profesores de la escuela de Negocios (McCombs School of Business) de la Universidad de Texas.





De acuerdo a Cortizo Cohen, se aprovechará la conectividad que tiene Panamá con otros países para que estudiantes de la región igualmente se beneficien de las capacitaciones, lo que promoverá a Panamá como un centro de estudios regional.





La delegación de la Universidad de Texas estuvo conformada por Sonia Feigenbaum, Senior Vice Provost for Global Engagement y Celeste Mendoza, Associate Director for Development Of Latin American Studies. Ambas académicas mostraron interés en apoyar al nuevo gobierno en diferentes ramas de la educación.