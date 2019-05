Mirones: La estadística no es una herramienta de publicidad

La primera reunión del proceso de transición en el Ministerio de Seguridad se dio ayer, cuando las autoridades entrantes dejaron claro su propósito bajo el mandato del presidente electo, Laurentino “Nito” Cortizo, de defender la vida honra y bienes de todos los panameños.

El vicepresidente electo José Gabriel Carrizo, quien lideró la reunión de transición, destacó que se realizará un análisis de los programas que implementó este gobierno y los que tengan buenos resultados continuarán y otros se mejorarán. “Aquí no se trata de desechar por desechar, vamos a evaluar los resultados de los programas y aquellos que tengan buena evaluación se continuarán, otros se mejorarán”, expresó Carrizo.



Por su parte, el ministro designado Rolando Mirones aseveró que le dará continuidad al operativo de seguridad permanente que hay en el país.

"No vamos a utilizar las estadísticas como una herramienta de publicidad, para no utilizarla como propaganda. La percepción es una realidad. No podemos descansar en números porque la realidad de cada panameño es la que realmente nos interesa", destacó Mirones.

Como propuesta, el ministro designado detalló sacar las estadísticas de la entidad y llevarla a la Contraloría de la República para no ser “juez y parte”.

Mirones también anunció que se ha solicitado información financiera, bienes patrimoniales, contratos y demás con el fin de que se garantice la continuidad de la operatividad del ministerio, y que a futuro se puedan cumplir con las propuestas que realizó el presidente electo en materia de seguridad.

Sobre la iniciativa de reabrir el Instituto General Tomás Herrera, conocido como “Tomasito”, aseveró que “es una iniciativa de personas que se graduaron de allí y vamos apoyarla, todo lo que tenga que ver con darle mejor educación, con disciplina a jóvenes en riesgo social”.

En la reunión de transición el ministro de seguridad designado estuvo acompañado por exmiembros de la fuerza pública, entre ellos: Clovis Sinisterra, exdirector de Migración; el exsubdirector de la Policía Nacional y exdirector del SPI, José Gómez; el comisionado retirado Roberto Joudry; el exviceministro de Gobierno y Justicia y experto en criminología Severino Mejía.

