EXPO MIVI 2019 se realizará del 31 de mayo al 2 de junio

Una rueda de prensa realizó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), para dar a conocer la EXPO MIVI 2019, en su versión #11, una vitrina que ofrecerá como cada año, opciones de viviendas tanto de interés social como preferencial.





El objetivo principal de este evento, será la promoción de los proyectos urbanísticos, afiliados al programa Fondo Solidario de Vivienda que se desarrollan a nivel del país, para que personas y familias que están en busca de una casa, tengan la oportunidad de encontrar la suya de acuerdo a su comodidad, todo en un solo lugar.



Los requisitos para que las familias apliquen a este programa son los siguientes:



• Ser panameño y mayor de edad o legalmente emancipado. También podrá aplicar el extranjero con residencia formal, siempre que en el grupo familiar haya personas de nacionalidad panameña.



• No ser propietario de una vivienda



• Demostrar que la ha sido aprobado el préstamo hipotecario para la compra de la vivienda para cual solicita el aporte.



• Presentar una declaración jurada de ingreso familiar, en la que conste su ingreso familiar, formal o informal. No podrá exceder la suma mensual de mil 250 balboas.



• El Miviot podrá corroborar la veracidad de dicha declaración jurada mediante un informe social al efecto o por cualquier otro mecanismo de verificación que determine la entidad.



• El Miviot podrá establecer formularios de obligatorio uso por parte de los postulantes y promotores para cumplir con los requisitos institucionales en general y el fondo en particular.



• El promotor está obligado a presentar una declaración jurada sobre el valor de la venta de las viviendas que se ha de construir. En el documento indicará que acepta cumplir con las especificaciones técnicas del Decreto Ejecutivo 393 de 2014, y con las demás normas vigentes que lo regulen.



El evento ferial se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio en el Centro de Convenciones Atlapa, donde personal del Miviot, promotoras y entidades bancarias estarán a disposición para atender a todos los visitantes.