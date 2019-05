Carrizo asegura que seguirán los programas de seguridad con buenos resultados

Durante la primera reunión del proceso de transición en el Ministerio de Seguridad, el vicepresidente electo José Gabriel Carrizo dijo que los programas que tengan buenos resultados continuarán y otros se mejorarán.





“Aquí no se trata de desechar por desechar, vamos a evaluar los resultados de los programas y aquellos que tengan buena evaluación se continuarán, otros se mejorarán”, expresó Carrizo.



Por su parte, el ministro designado Rolando Mirones aseveró que le dará continuidad al operativo de seguridad que hay en el país.



"No vamos a utilizar las estadísticas como una herramienta de publicidad, para no utilizarla como propaganda. La percepción es una realidad. No podemos descansar en número porque la realidad de cada panameños es que realmente nos interesa", destacó Mirones.



En esta reunión de transición el ministro de seguridad Rolando Mirones estuvo acompañado por ex miembros de la fuerza pública entre ellos: Clovis Sinisterra, ex director de Migración; el exsubdirector de la PN y exdirector del SPI, José Gómez; el comisionado retirado Roberto Judry; el ex ministro de Gobierno Severino Mejía; y el vicepresidente electo José Gabriel Carrizo.

Con datos de la periodista Reinelda Álvarez.