Exhortan a la población a revisar con lupa las manchas y lunares en la piel

El cáncer, una de las primeras causas de muerte a nivel mundial ha ocasionado el deceso de más de nueve millones de personas en el mundo, según cifras reportadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



De acuerdo con una nota de Eduardo Bonaga, Los cánceres que producen más muertes son próstata, mama y, en la cuarta posición, está el cáncer de piel. En promedio una de cada cinco personas para la edad de 70 años puede presentar cáncer de piel.



Este tipo de cáncer que se produce en la piel y que generalmente es producido por una exposición solar intensa desde edades jóvenes, se empieza a manifestar en edades adultas más o menos a partir de los 40 años.



La Dra. Diana Tejada, dermatóloga del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, de la Caja de Seguro Social (CSS), asegura que el cáncer de piel dentro de los otros tipos de cáncer tiene una ventaja; es que uno lo puede ver y se puede detectar a tiempo. “Generalmente si se detecta a tiempo el 90% de este cáncer se puede curar en su totalidad”.



Existen ciertas características que ayudan a distinguir si el tipo de lesión puede progresar a un cáncer de piel. Para esto los especialistas siguen la regla del A, B, C, D y E.



A cada lesión (lunar o mancha) se le aplica esta regla:



A- Se refiere a la simetría.

B- Se refiere al borde de la lesión.

c- Se refiere al color. Si la lesión cambia de color se torna más oscura es un signo de alarma.

D - Se refiere al diámetro. Las lesiones mayores de 5mm son las más peligrosas.

E - La Evolución y los cambios que ha tenido la lesión a través del tiempo. Una lesión que pique, que sangra, se abulte o se ponga roja es un signo de alarma que requiere evaluación médica.



Gran parte de estos pueden prevenirse o detectarse en etapas tempranas, lo cual puede influir en su curación y así disminuir la mortalidad. Por eso es de gran importancia la prevención.



La dermatóloga recomienda a la población en general, mayormente a los niños las seguir las siguientes medidas de autoprotección:



• Evitar exposición solar intensa.

• Para mitigar los rayos ultravioletas que emite el sol y provoca cáncer de piel se debe utilizar ropa adecuada y sombreros de ala ancha.

• Aplicación de protector solar se debe realizar a partir de los 6 meses de nacido y de uso diario tres veces por día (SPF mínimo de 30).

• Si usted se encuentra en climas muy calientes, el protector solar no es tres veces al día, sino, cada dos horas o cada vez que se sale de la playa o piscina.

• Lentes ayudan también a su protección.

• Caminar siempre y cuando se pueda buscando la sombra.

• No tomar baños de sol. Los estudios indican que es de lo más perjudicial. Los especialistas recomiendan aplicar cremas bronceadoras para su protección.

• Realizar los trabajos antes de las 10 de la mañana y después de las cuatro de la tarde.

Los sectores en donde se ve con mayor regularidad el cáncer de piel son la áreas comarcales, zonas de pescadores porque son actividades en que las personas se exponen mayormente al sol y las áreas de tierras altas. Son comunidades alejadas que no cuentan con facilidades para uso de bloqueadores solares y también cuentan con poca información por lo que se convierten en áreas de mayor incidencia de cáncer de piel.



Según las cifras el cáncer de próstata oscila (57 por cada 100,000 varones), cáncer de mama (86 por cada 100,000 mujeres mayor de 15 años), cáncer de cuello de útero (48 por cada 100,000 mujeres mayor de 15 años) y el cáncer piel (17 casos por cada 100,000 habitantes).