Operadores de planta del Idaan denuncian engaños de la administración

Los representantes de los operadores de planta del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales a denunciaron la administración no ha hecho ningún traite para mejorar sus condiciones laborales y salariales como les fue prometido.



“Nosotros nos comunicamos con el director y él dice que, bueno, es un poco difícil que está haciendo lo posible. Le pedimos una cita y nos dice que no quería bulla ni presión, cuando nosotros jamás le hemos hecho bulla al director, hemos conversados y dialogado, confiamos en su palabra y en el abogado y nos enteramos que no hay nada no han tramitado nada”, explicó Elpidio Vega, vocero del grupo.



Los trabajadores que por el tipo de servicio que brindan no pueden hacer huelgas afirman que su salario fue desmejorado en el último ajuste de escala salarial, pasando de 717.00 balboas a 700.00 balboas a persas de las múltiples responsabilidades y no contar con insumos y equipos.



“No es justo que nosotros nos expongamos a condiciones muchas veces no adecuada; porque no tenemos guantes ni mascarillas a pesar de trabajar con químicos las 24 horas. Hacemos turnos rotativos, trabajamos mientras todo el pueblo está durmiendo con turbiedad de dos mil partes por millón y entregamos a la población agua aceptable según la Organización Mundial de la Salud”, afirmó Vega.



La dirigencia espera que el nuevo gobierno tome en cuenta las peticiones de los trabajadores de planta y las condiciones en que laboran.