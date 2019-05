Libertad de Martinelli en manos de un juez, tras un año detenido

Tan solo 18 día separan a Ricardo Martinelli, de salir de la detención preventiva, tras cumplir un año en el Centro de Cumplimiento El Renacer por el caso pinchazo telefónico, según el equipo de abogados del expresidente. Sin embargo, el Ministerio Publico (MP), destacó que a pesar que el Código Procesal Penal con el Sistema Penal Acusatorio (SPA) establece un año como el tiempo máximo para estar tras las rejas sin ser condenado, la decisión de conceder o no el cambio de medida al exgobernante está en manos del juez de cumplimiento.



“Esa norma no aplica en automático, eso no significa que le entregan llave y sale; eso necesita una valoración, y existe la posibilidad de que ellos puedan incurrir en la suspensión y creo que es una de las decisiones determinantes que tiene que asumir la Corte”, aseveró David Díaz secretario General del MP. El articulo 12 y el 237 del Código Procesal Penal son los que sustentan que ningún detenido puede permanecer detenido por más de un año, salvo que el proceso por el que se investigue sea declarado como causa compleja, pero en el caso pinchazos no aplica esta excepción.



“Martinelli está acudiendo 4 días, a la semana, al juicio oral y considero que no debe existir ningún tipo de impedimento para que el señor Martinelli no se le conceda una medida cautelar distinta a la detención”, destacó Luis Eduardo Camacho del equipo de defensa de Martinelli.

Sobre la solicitud de revisión de medida, Camacho explicó que el equipo de defensa puede hacerla hasta un día antes de cumplirse el año, es decir el próximo 10 de junio, para que el juez fije la fecha de audiencia. El proceso a Martinelli está en la fase de evacuación de pruebas testimoniales. Por este caso, la fiscalía pide 21 años de prisión por la supuesta comisión de 4 delitos.

Reinelda C. Álvarez O.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez