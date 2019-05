Nike desiste de lanzar zapatillas con diseño de mola

La compañía Nike informó que su nuevo modelo de una zapatilla con la que esperaba homenajear a Puerto Rico no saldrá al mercado en medio del disgusto de un grupo indígena de Panamá que denunció a la multinacional estadounidense por usar en esa versión del calzado su icónico diseño textil artesanal conocido como “mola”, según una nota enviada a la agencia AP.



“Nos disculpamos por la representación incorrecta del origen del diseño del (modelo) Nike Air Force 1 ‘Puerto Rico’. Por lo tanto, este producto ya no estará disponible”, dijo un portavoz de la multinacional en un correo electrónico enviado a The Associated Press este martes.



De acuerdo con reportes de prensa, la nueva zapatilla también estaba inspirada en un anfibio nativo de Puerto Rico e iba a ser lanzada a la venta en junio, destaca la publicación de AP.



Las autoridades de la Comarca Gunayala se reunieron hoy en la ciudad de Panamá y solicitaron a la empresa Nike que suspendiera el lanzamiento y venta de las zapatillas.

Para los gunas es un acto de piratería contra el conocimiento tradicional del pueblo indígena existente en Panamá y Colombia.



“Hacemos público que la empresa Nike nunca se contactó con las autoridades gunas y jamás expresó el deseo de usar la Mola para sus productos”, destacaron en un comunicado.

En su momento Aresio Valiente, asesor legal del Congreso General Guna, confirmó que ellos corroboraron que sí es la mola Guna.