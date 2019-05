Expertos: Inundaciones son por la obstrucción en los drenajes

La obstrucción de los drenajes o desagües con sedimentos y basura son la mayor causa de las inundaciones de las vías en la capital, según las autoridades. En tanto, expertos indicaron que las lluvias continuarán y pueden intensificarse.



Wendy Ledezm, directora del Centro de Operaciones (COE), manifestó que “por lo general lo que hemos tenido es obstrucción de alcantarillado en áreas de la ciudad como Calle 50, Parque Urracá, Calle Uruguay, Avenida Aquilino de la Guardia, Vía España y Vía Argentina”.



“Los drenajes se ven afectados con basura y otros les hace falta mantenimiento”, agregó.



“Las capacidades de los desagües que están en esas calles que se inundan los diseños fueron hechos para otras latitudes, no para la ciudad de Panamá, que es el quinto país más lluvioso. Pienso que los que han hecho el diseño no saben del país nada”, señaló el ingeniero y expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gustavo Bernal.



“Lo que tenemos que ver es como nuestras autoridades adecuan los drenajes pluviales naturales como quebradas y ríos”, dijo Bernal.

“La ciudad se inundaba, se inunda y seguirá inundándose mientras no se hagan todas las necesarias inversiones en mejorar los drenajes pluviales y no se cambiemos nuestra costumbre de tirar la basura en cualquier sitio”, aseveró el alcalde la capital José Isabel Blandón.

Resaltó que “el sábado se inundaron varias áreas de la capital, no sólo aquellas en donde hay proyectos de revitalización”.



Emanuel Velásquez, meteorólogo de Etesa, detalló que “los aguaceros se mantendrán con mayor ocurrencia en horas de la tarde con intensidad moderada hasta fuerte inclusive. Se podrían extender hasta horas de la noche, pero más débiles”.



Advirtió que “se esperan días más lluviosos, por lo que esos lugares que son vulnerables a inundarse en estos momentos podrían presentar condiciones peores para esos días. Para el 25 de mayo se entrará en un período más lluvioso”.

