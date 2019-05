El próximo 24 de junio se conocerán propuestas del nuevo edificio del Crusam

El rector de la Universidad de Panamá (UP) Eduardo Flores Castro informó que el 24 de junio se llevará a cabo la apertura de los sobres de la propuesta para la construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM).



La presentación de la propuesta iniciará a las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y el acto de apertura a las 11:01 a.m., en la sede del CRUSAM.





Flores detalló a través de las redes sociales, que ya se subió a Panamá Compra la convocatoria con las adendas consolidadas de la nueva sede.





La primera licitación del proyecto se publicó en el año 2014, la cual sufrió cambio y era por un costo de 25 millones de dólares, se tenía contemplado iniciar con 68 salones.





Este centro tiene una matrícula, que asciende a más 5 mil alumnos, por lo que se espera por el crecimiento, edificar 140 aulas, 10 laboratorios, un centro de innovación tecnológica, auditorio, biblioteca, un campo deportivo y una cafetería, por un valor que se estima en 40 millones de dólares.



La nueva sede estará ubicada en el corregimiento de Las Cumbres, Comunidad de Chivo Chivo, en una adquisición de 9 hectáreas de terreno. Hay que destacar que los terrenos pertenecían a la Caja del Seguro Social.





El CRUSAM inició sus operaciones hace 24 años, actualmente se encuentra ubicado en el Centro Comercial Gran Estación, brindando una amplia oferta académica que incluyen, técnicos, licenciaturas, posgrados y maestría.





Este proyecto es una promesa hecha a la comunidad educativa del CRUSAM, desde el año 2007, en la administración pasada.