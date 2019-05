Marta de Martinelli gana demanda contra La Prensa y dos periodistas

El Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó el pago solidario de 25 mil balboas como resarcimiento por las afectaciones, así como cubrir seis mil balboas en concepto de costas; contra de Corporación La Prensa S.A., Editorial por la democracia S.A., y de las personas naturales (ligadas a esta editorial) Olmedo Rodríguez y José González.



La juez Décimo Sexta, Guimara Aparicio dictó la condena por los daños y perjuicios causados a la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, quien demando (inicialmente por un millón de dólares), interpuesta a raíz de una publicación en inglés colgada en la versión del diario La Prensa www.prensa.com el 11 de febrero de 2016, detallaron los diarios Panamá América y Crítica.



La publicación aparecía bajo el título "Guardia Jaén testifies in purchase of Christmas bags", y un subtítulo que decía: "Una de las que se le formularon cargos es la ex primera dama Marta Linares de Martinelli".