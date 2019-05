Panamá entre los países que más bosques ha perdido del mundo

Un estudio del Foro Económico Mundial (WEF) coloca a Panamá entre los diez países que más árboles o selva ha perdido en el mundo.



En el informe, se incluyeron los países con más de 100,000 hectáreas de bosque primario, siendo el más afectado Ghana, seguido de Costa de Marfil, Papúa Nueva Guinea, Angola, Surinam, Liberia, Colombia, Panamá, Tanzania y República del Congo.



Ante esto, el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, envió una consulta al WEF para conocer la fuente y aclarar la metodología utilizada en la investigación. Detalló, que actualmente el dato de pérdidas boscosas en el país reconocido por las Naciones Unidas, es de 0.21%, sin embargo, el WEF señala que es un 4%. Según el informe del WEF, los datos son producto de un estudio satelital realizado por la Universidad de Maryland.



Según la Dirección Nacional Forestal de la Autoridad Nacional de Ambiente, los recursos forestales en Panamá están constituidos por formaciones boscosas, tanto naturales como establecidas y por suelos de aptitud forestal.

