Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo felicita a Cortizo

Luego de que la Junta Nacional de Escrutinio realizará la proclamación oficial del presidente electo, Laurentino Cortizo, el secretario de estado de EE.UU envió sus mensaje de felicitaciones en su cuenta de tuiter.



“Ayer, tuve una gran llamada con el presidente electo de Panamá, Cortizo. Valoramos nuestra fuerte asociación con Panamá y esperamos verla florecer a medida que continuamos trabajando juntos en temas de seguridad, promovemos la estabilidad regional y abogamos por la democracia en Venezuela y Nicaragua.”

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, urgió al presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, a "priorizar la transparencia y el crecimiento económico amplio y sostenible" en su país, informó hoy el Departamento de Estado.

Pompeo y Cortizo conversaron por teléfono el viernes, cuando el político panameño fue proclamado presidente electo para el periodo 2019-2024 por la Junta Nacional de Escrutinio (JNE).

En la llamada, Pompeo felicitó a Cortizo, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), por su victoria electoral del 5 de mayo y le instó a "priorizar la transparencia y el crecimiento económico amplio y sostenible", detalló en un comunicado el Departamento de Estado.

Yesterday, I had a great call with Panama’s President-Elect Cortizo. We value our strong partnership with Panama & look forward to seeing it flourish as we continue to work together on security issues, promote regional stability & advocate for democracy in Venezuela & Nicaragua.