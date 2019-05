Continúa juicio oral contra Martinelli con la reproducción de 31 audios

La mañana de este jueves 9 de mayo de 2019 se reanudó el juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de escuchas telefónicas.

Aurelio Vásquez, fiscal del caso, dijo que hoy continúa la participación del perito Luis Enrique Rivera Calle, , jefe de informática forense del Instituto de Medicina Forense (IMELCF), y la reproducción de los 31 audios del DVD que se espera concluyan hoy.

Además, indicó que este miércoles entregaron a la defensa los discos con la información digital que se ha estado reproduciendo en el Tribunal de Juicio y que han entrado como pruebas, como los estableció la ordenanza procesal.

“Esa entrega de discos o copias de copia no es para efecto de investigación, sino para que la defensa no tenga reparo en decir que no tiene conocimiento de lo que mantienen los mismos, amén de que tiene pleno conocimiento de los cuadernillos tal como en su momento fueron revisados”, explicó Vásquez.

La defensa de Martinelli, en el abogado Roniel Ortiz confirmó la entrega de los discos.

“Esto no significa que aceptemos nada de la porquerías que han hecho en este proceso y de las patrañas que han armado”, manifestó el jurista.