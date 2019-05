Director de la CSS responsabiliza a los proveedores por desabastecimiento de medicamentos

El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Julio García Valarini, respondió este miércoles a los proveedores por ser los causantes del mayor porcentaje del desabastecimiento de medicamentos que se registra en esa entidad.



“La CSS tiene dos formas de compra de medicamentos, siendo estas la compra a través de precio único y la compra a través de trámite usual”, agregó.



Valarini detalló que en precio único tengo un total de 38 medicamentos que no tengo, de esos 38 medicamentos que no tengo, 22 ósea el 57.9% están relacionados a causas directas del proveedor, tengo la lista de medicamento por medicamento y la causa por la cual no lo tenemos… en compra de trámite usual tengo 40 medicamentos que la CSS no tiene, de esos 40 medicamentos, 23 ósea el 57.5% no los tengo por causa del proveedor, nosotros no estamos mintiendo, tenemos aquí la evidencia.

Añadió que entre las factores se encuentran la falta de participación de los proveedores en actos de licitación y quedan desiertos, no cumplen con los requisitos que pide la Dirección de Farmacia y Droga, o aplican y después piden prórroga.



“En estos últimos seis meses que he estado en esta dirección, he sido estricto con el tema de las prórrogas, a nosotros nos han solicitado 2 mil 508 prórrogas, hemos aplicado por incumplimiento 2 mil 593 multas pero lo curioso es que esas multas hacen un total de 3.8 millones de balboas pero el monto de la compra es de 30 millones de balboas, ósea las multas son irrisorias, y repetidamente nos piden prórrogas y no tenemos el medicamento, a eso nosotros lo llamamos causas externas”, indicó.