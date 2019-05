Pacientes denuncian “dificultades para recibir atención”

Extensas filas, falta de especialistas y larga espera son algunas de las situaciones que denuncian los asegurados de la Caja de Seguro Social, a la hora de sacar una cita médica. De la entidad de salud indican que han tomado medidas para mejorar la atención.



“Es absurdo que se definan días específicos para sacar citas. Las agendas deben estar siempre abiertas a poder sacar una consulta una vez te dan la referencia”, señaló Pedro Vargas Sabogal, miembro de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crítica (ANPIRCF).



Vargas Sabogal criticó el hecho de que “los señores adultos de más de 60 años o enfermos crónicos tengan que madrugar, hacer largas filas y esperar”.



Reina Quintero, de los pacientes afectados con dietilenglicol, manifestó que “para sacar citas es un problema y cuando nos la dan tenemos que esperar hasta seis meses. Necesito atención con un cardiólogo, y tengo que esperar hasta el mes de septiembre, cuando se me atenderá”.



“Mejor era el sistema de antes, que cuando se salía de la cita con el médico te programaban la próxima atención”, señala Alaisa de Melgar, de la Fundación Panameña de Hemofilia.



De Melgar agrega que “cuando se saca cita por día no resulta, porque la gente madruga, hace largas filas y en ocasiones cuando llega a la ventanilla ya no hay cupo. Entonces, hay que esperar el próximo mes para hacer lo mismo, eso no es justo”.

Eric Perdomo, director Nacional de Prestaciones en Salud de la CSS, aseveró que “se hace revisión de las horas dedicadas a atención de pacientes en consulta para aumentar la oferta”, como medidas para agilizar las citas médicas.



“En la red primaria, especialidades como cardiología, ortopedia y medicina familiar son las que tienen tiempos de espera más prolongados. La razón es por la alta demanda con poco recurso humano”, dijo.

