¿Cuáles son los delitos que aumentan en Carnaval?

La ingesta de alcohol parece ser el detonante principal en la comisión de los delitos que se cometen durante los días de carnaval, a juicio del fiscal coordinador de Atención Primaria, Azael Samaniego.

“La ingesta de alcohol es una situación que eleva regularmente la comisión de los delitos, pues la persona se siente más envalentonada y con más ánimos para infringir en alguna acción”, aseguró el fiscal Samaniego.

Sobre los casos de homicidios, el fiscal de atención primaria explicó que comúnmente no se elevan durante esta fiesta, sin embargo aclaró que no dejan de darse. “A pesar que no nos competen los casos de homicidios, podemos decir que en estos días los casos se dan regularmente por alguna venganza o algún atropello por exceso de velocidad o ingesta de alcohol, que se investigan como homicidio, pero el sicarito muy poco sucede”, dijo.

Además, el fiscal detalló que los casos de lesiones personales por riñas se dan con frecuencia, pero todos se relacionan a la ingesta de bebida alcohólicas.

De igual forma, el funcionario del MP advirtió a la población “tener mucho cuidado, más que todo en áreas residenciales, cerrar bien sus casas, avisarles a vecinos que no se van a encontrar, cerrar bien sus automóviles, dejarlos en lugares seguros. Además evitar contar el dinero en lugares poblados, tener cuidado al hacer cualquier transacción comercial”.

Según datos del Ministerio Público (MP), solo en el Primer Circuito Judicial en el 2018, en el mes de febrero, cuando se celebraron los carnavales, se recibieron 4 mil casos. La mayoría de las denuncias fueron por delitos contra el patrimonio económico.

Para estas fiestas, el MP la Sección de Atención Primaria y las Personería Municipales, en todo el país tienen turno de 24 horas, para que los usuarios puedan apersonarse a cada uno de estos lugares en caso de ser víctima de algún delito y sean atendidos de manera inmediata.