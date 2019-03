Estafan por 20 mil dólares al Colegio México Panamá, ubicado en Chepo

La Fiscalía IV Anticorrupción investiga una denuncia de negligencia supuestamente cometida por el director regional de Educación de Panamá Este, Luis Carlos Varela, y el director del Instituto Profesional y Técnico México-Panamá de Chepo, Víctor Pimentel, por el aparente uso ilegal de fondos agropecuarios, según dijo Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).





“El Colegio México-Panamá ha sido objeto de una estafa por un monto aproximado de 20 mil dólares del fondo agropecuario. Esta estafa consiste en el hecho de que supuestos funcionarios del Ministerio de Educación, llamaron al director regional de Educación de Panamá Este para solicitar un apoyo económico para una logística del presidente de la República, Juan Carlos Varela y del ministro de Educación, Ricardo Pinzón, en que ambos entregarían mobiliario a centros educativos del área de Panamá Este”, especificó Ábrego en un video.





Por su parte, el profesor del plantel Sebastián Urieta, reveló que todo se hizo en una tarde. “El director regional vino a buscar al director del plantel para que se firmara el cheque y se cambiara el mismo día. Fueron dos cheques, uno por 850 dólares y otro por 19 mil dólares. El primero era para el transporte de unas computadoras que vendrían de Colón hacia el colegio y los 19 mil, en concepto del pago por los servicios de catering de una empresa para la organización del evento en que estaría el presidente de la República”, detalló Urieta.





Manifestó que los abogados de las organizaciones Asoprof y Aeve están solicitando a las autoridades que ambos funcionarios, Luis Varela y Víctor Pimentel, respectivamente, sean separados de sus cargos.



Padres de familia

José Mirito Banda, presidente del Club de Padres de Familia del Centro México-Panamá, asegura que los días 30 y 31 de enero lo llamaron para que diera una firma para una actividad que se realizaría en el colegio. “Cuando me llamaron yo fui al colegio y no me convencieron las explicaciones que dieron porque consideré que tiene que haber un fondo especial del Presidente para dichos eventos y nosotros no tenemos por qué utilizar fondos del colegio”, expresó Banda.





“Se me dijo que los fondos iban a ser enviados de Meduca Panamá para que fueran utilizados para el pago de la actividad, nunca me informaron que utilizarían plata del colegio. Les dije que si la situación era así yo no tenía por qué firmar ningún documento porque esos fondos no los manejaba el colegio sino Meduca de Panamá. Entonces el director regional de Panamá Este, un poco molesto porque no firmaba, le dijo al del fondo agropecuario qué debería hacerse para que en este caso no se cayera la gira y para que todo estuviera organizado. Hicieron todo sin mi firma”, agregó el presidente del Club de Padres de Familia.





Meduca investiga

El ministro de Educación, Ricardo Pinzón, manifestó que recibieron el informe de la denuncia y responsablemente tomarán las medidas disciplinarias administrativas si han incurrido en algo que no debieron proceder o hacer.

“Es lamentable que docentes y directores regionales hayan caído, pues en una situación donde se estafó, en donde aparentemente se han incumplido procedimientos, pero sí, ya existe la denuncia”, destacó el regente de la cartera.

Pinzón aprovechó para felicitar al profesor Ábrego por hacer pública la denuncia. “Ha investigado, ha presentado el hecho como realmente es y yo creo que este mensaje tiene que ser un llamado de conciencia a todos los que debemos administrar dinero público para que no caigamos, cumplamos los procedimientos y las normas que establece la ley”.

Mientras, Arelis Jaén Espino, directora de Asesoría Legal del Meduca, expresó que “el Ministerio de Educación realizará las investigaciones pertinentes para encontrar las fallas administrativas correspondientes en el centro educativo y en la Dirección Regional de Educación respectiva. En tal caso, de que se compruebe esta situación, el Meduca los sancionará de acuerdo con nuestra ley orgánica en materia de procedimientos administrativos, una vez sea comprobado el hecho”.

Fernando Ábrego, secretario general de Asoprof, denuncia supuesta negligencia cometida por el director regional de Educación de Panamá Este, Luis Carlos Varela, y el director del Centro Educativo México-Panamá, Víctor Pimentel, por el aparente uso ilegal de fondos agropecuarios. pic.twitter.com/0OcOa7GGLi — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 1 de marzo de 2019