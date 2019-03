ATTT: “Importante validar la tarjeta estudiantil para beneficios en el Metro y Metro Bus”

A casi una semana de iniciar el año escolar 2019, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), reiteró el llamado a los padres de familias para la validación de la tarjeta estudiantil de Mi Bus.



La entidad detalló que los estudiantes que realicen la activación gozarán de la tarifa de B/.0.10 (centésimos) en las rutas troncales, en la de expreso de Corredor Norte o Sur es de B/.0.75 (centavos) y B/.0.17 (centésimos) en el Metro de Panamá.



La vigencia será del 11 de marzo al 20 de diciembre de 2019, en horario de uso de lunes a viernes, de 4:00 a.m. a 8:00 p.m.; y un solo viaje de ida y otro de vuelta. La tarifa con descuento no incluye los días feriados y nacionales, agregó.



Requisitos para para reactivar su tarjeta escolar:



-Original o copia de la cédula juvenil del estudiante o Certificado de Nacimiento emitido por el Tribunal Electoral (TE).



-Copia del recibo de matrícula de la escuela en donde se matriculó, año 2019, distrito de Panamá o San Miguelito.



-La Tarjeta Escolar que utilizó años anteriores con el mismo nombre indicado en la identificación del estudiante y el recibo de matrícula.

Mientras que los estudiantes que se incorporan por primera vez al año escolar 2019 los requisitos son los siguientes:



-Original o copia de la cédula juvenil del estudiante o Certificado de Nacimiento emitido por el TE.

-Copia del recibo de matrícula de la escuela en donde se matriculó, año 2019, distrito de Panamá o San Miguelito.



-El acudiente o el estudiante (persona que podrá realizar el trámite en este caso) deberá acudir a los Centros de Atención Especializado (CAE) ubicados en las estaciones del Metro de Panamá y el trámite no implica costo alguno:



• Estación Metro Albrook, (lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m).

• Estación Metro Plaza 5 de Mayo, (lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m).

• Estación Metro Iglesia del Carmen, (lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m).

• Estación Metro San Miguelito, (lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m).

• Estación Metro Los Andes, (lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m).

• Zona Paga Los Pueblos, (lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m).

• Centro Comercial Plaza Paitilla, (lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m).



El estudiante podrá reactivar el beneficio tarifario 2019 el mismo día que presenta los documentos anteriormente descritos y verificar que la tarjeta esté activa.



Por otro lado, las tarjetas Mi Bus deterioradas o dañadas utilizadas en años anteriores, deberán ser renovadas. Además, en caso de pérdida o extravío de la tarjeta, se anulará y el saldo será traspasado a la nueva Tarjeta Estudiantil Metro Bus. Esta reposición conlleva un costo de B/.4.00, el cual debe asumir el usuario.



En caso de pérdida de la tarjeta escolar se recomiendan acudir a un CAE con la identificación del estudiante (en caso que el trámite lo realice el acudiente). Una vez realizado el reporte, se procederá al bloqueo de la tarjeta extraviada la cual se anulará y el saldo será traspasado a una nueva. La reposición tendrá un costo de B/.4.00, el cual debe asumir el usuario.

👉🏻Ante el inicio del año escolar la @ATTTPanama convoca a padres de familia para que validen la Tarjeta Estudiantil MiBus de sus acudidos y poder hacer uso de la tarifa especial de estudiante.



💳La Tarjeta Estudiantil activada tendrá vigencia a partir del 11 de marzo de 2019.✅ pic.twitter.com/mHxVmgQaDH — AutoridadDelTránsito (@ATTTPanama) 1 de marzo de 2019