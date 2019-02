Los empresarios piden que se agilice la escogencia de los magistrados a la CSJ

El presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Gabriel Barletta, hizo un llamado para que se agilice la escogencia de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y afirma que es un tema no se debe dejar para el próximo Gobierno.

“Exhortamos a la Asamblea Nacional a que agilicen el proceso este es un tema que se viene tratando hace más de doce meses es un tema que no pensamos que se debe dejar para el próximo Gobierno ya hay dos candidatos que ha mandado el ejecutivo a la Asamblea Nacional y los exhortamos a que arranque la discusión y se dé rápidamente ya sea su rechazo o aprobación”, dijo Barletta.

El empresario indicó que “hemos venido manifestando que es importante que se de esta discusión al final no queremos o no sentimos que fuera bueno para el país que el próximo presidente nombre a siete magistrados por lo cual estamos de acuerdo que se dé la discusión, que se tomen su tiempo también, no queremos que pase ahora en medio de carnavales”.

Agregó que “también hemos escuchado por parte de la Asamblea que es una tema que no piensan aprobar esta semana, simplemente que empiezan las discusiones y se llevan al pleno los dos candidatos después de carnavales”.

La Asamblea convocó a todos los ciudadanos que tengan observaciones respecto a los nombramientos de los magistrados, a presentarlas por escrito ante la Secretaría General o por correo.

Yessika Calles

Twitter: @CallesYessika

Instagram: Yessika_calles