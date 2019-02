Salida pacífica no es la solución, afirman

C. Morris | Más diálogo y una salida pacífica, no logrará la salida del presidente del gobierno venezolano Nicolás Maduro, así lo indicaron internacionalistas al diario Metro Libre.



El internacionalistaCarlos Guevara Mann aseguró que lo que necesita Venezuela “es un cese de la usurpación, un gobierno de transición y la realización de elecciones democráticas”. Sobre la decisión final del Grupo de Lima, resaltó que “deben ser más contundentes y aplicar más medidas”, ya que pacíficamente no sacarán al presidente Nicolás Maduro del poder.

Por su parte, el profesor e internacionalista, Euclides Tapia, indicó que “lo que está haciendo el Grupo de Lima no va a llegar a ningún lado. Con diálogo no se logrará nada. Le están dando a Maduro más tiempo a Maduro en el poder. Deben actuar militarmente y no continuar con una posición ambigua”.