Prácticos comprometidos con la educación y la promoción de la historia canalera

La Asociación de Prácticos del Canal de Panamá (APCP) destacó la traducción al idioma español del libro “Prize Possession: The United States Government and the Panama Canal 1903-1979”, de John Major y cuyos derechos de autor pertenecen a Cambridge University Press, en el Reino Unido, con el que se compromtió en contribuir con la educación y el rescate de la historia canalera que ha impactado el país, a través del aporte al Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales, de la Universidad de Panamá.

Esta obra de investigación rescatará parte de la memoria histórica de la lucha nacionalista panameña, ante la política de los Estados Unidos con respecto al Canal de Panamá y será un interesante material de estudio al que ahora tendrán accesos los estudiantes universitarios y todo público, para que se informen de los acontecimientos que han marcado a generaciones de panameños, cuya determinación ha sido vital en el devenir nacional.



Cabe resaltar que el libro está muy bien documentado con fuentes de agencias gubernamentales estadounidenses, entre las que podemos mencionar: la secretaría de Estado, de Defensa, como también los diferentes departamentos de la antigua Zona del Canal. De igual manera, documentación que aportaron hombres como el ingeniero Felipe Bunau-Varilla, el general George Goethals y los presidentes Teodoro Roosevelt y Franklin D. Roosevelt, quienes jugaron un papel importante en todo este proceso.



Asimismo, este documento refleja cómo se manejó la defensa del Canal y la estrategia estadounidense, el sistema de gobierno que imperaba en la antigua Zona del Canal, sus actividades comerciales, en detrimento del desarrollo del nuestro país, así como la intervención de los Estados Unidos en la política panameña.