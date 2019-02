Abren camino para discusión de designaciones de Arrocha y Zamorano

Siete de los nueve diputados miembros de la Comisión de Credenciales le exigieron a Sergio Gálvez, presidente de esta comisión, que se abra el periodo de discusión ciudadana para la aprobación de la ratificación de Olmedo Arrocha y Abel Zamorano como magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



La nota, que está firmada por los diputados Mariela Vega, Juan Poveda, Francisco “Pancho” Alemán, Alfredo Pérez, Elías Castillo, Miguel Salas y Jorge Rosas, propone iniciar el debate el próximo martes 26 de febrero, faltando cuatro días para carnavales.



Sobre esto, Chello Gálvez expresó que “esta nota está muy sospechosa. Que me la manden el día de hoy (ayer) y ya quieren que para el próximo martes yo convoque a la Comisión de Credenciales. Quiero ser claro y contundente que mi voto es en contra, no quiero malas interpretaciones. Me da la impresión que ya han llegado a entendimiento para lograr la aprobación de estos magistrados”.

Además, el diputado de Cambio Democrático advirtió que lo están forzando y dejó claro que “no creo en presión”.



Por su parte, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, una de las comisionadas que no avaló la nota, expresó que “no permitamos que los Panameñistas se salgan con la suya, estos señores le están haciendo el juego al Ejecutivo”.



Presiones

En días pasados los diputados Gálvez y Rodríguez advirtieron sobre un movimientos dentro de la Asamblea Nacional para darle un “golpe de estado” a Chello Gálvez en la presidencia de la Comisión y en su lugar colocar a la diputada del CD, Mariela Vega, quien ejerce como vicepresidenta. De acuerdo a ambos, las razones estarían relacionadas con la decisión de no discutir la aprobación de Arrocha y Zamorano a la CSJ.



Desde noviembre 2018 el Ejecutivo designó a Arrocha y Zamorano como magistrados principales de la CSJ para reemplazar a Oydén Ortega, de la Sala Civil, y Jerónimo Mejía, de la Sala de lo Penal.



Los reemplazos han sido esperados desde el 31 de diciembre de 2017, cuando se les venció su periodo de 10 años.

Reinelda C. Álvarez O.

