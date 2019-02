La sequía amenaza los alimentos

Para el economista Augusto García, la situación de sequía por la que están atravesando ciertos sectores del país es un tema de nivel estratégico y que hay que prestarle atención desde ahora.

“Panamá es un país con abundantes recursos hídricos, pero también tenemos una escasez de agua que afecta a la población en todos los aspectos, tanto para el consumo humano, como la producción agrícola”, advirtió García.

El economista recordó que la región de Azuero es uno de los sectores más afectados por la sequía, lo que impacta directamente a la producción agrícola. Dijo que, de no prestarle atención a este problema, podría registrarse una amenaza a la seguridad y la soberanía alimentaria.



García señaló que hace falta que las autoridades tengan un plan de Estado en materia de uso de los recursos hídricos. “En este momento no existe ese plan. No hay, inclusive, una integración interinstitucional sobre cómo administrar el recurso agua. Esto ya no se puede ver como un problema a solucionar en el futuro lejano, sino en este momento”, dijo.



García no descartó la posibilidad de que por la sequía aumenten los precios de los alimentos debido a las dificultades de producción.



“Uno de los rubros más afectados podría ser la carne, porque dada la escasez de agua, se reduce la oferta de ganado y por consiguiente podría también influir en su precio. Esto también se daría en otros rubros. Además, podrían registrarse pérdidas para las personas que se dedican a la actividad productiva”, detalló García.



Agregó que los problemas de sequía que viven los productores de Azuero se agudizan cada día más, pues el alimento se agota y los pozos están mermando sus caudales. “Al acercarse a la campiña, donde están los hatos ganaderos, se pueden ver las reses flacas padeciendo”, apuntó.

Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21