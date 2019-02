Según las autoridades “casos de tosferina no se justifican”

Las autoridades de salud no justifican el brote de tosferina, indican que se ha tenido y se tiene la vacuna para la prevención de la enfermedad.



“Es una enfermedad que teníamos controlada. La vacuna contra el tétano, la difteria y la tosferina (Tdap), se le coloca a la embarazada y si no la tiene en el momento del parto se le pone”, indicó Itzel Hewitt coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).



“En niños, la vacuna de la tosferina se aplica a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, al año y medio y a los cuatro años. Cuando completan este esquema, el niño está protegido”, dijo Itza Barahona de Mosca, directora general de Salud.



“El sistema de vacunación no ha fallado, más bien la gente que no se la coloca o que por algo no pueden llegar al lugar donde se tiene”.

