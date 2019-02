Resuelven impedimento en la causa de expresidente Ricardo Martinelli

En horas de la mañana, de hoy viernes 15 de febrero de 2019, la juez de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ilda Castillo no admitió el impedimento presentado por el juez Roberto Tejeira dentro de la causa que se le sigue a un expresidente de la República, correspondiente a la carpetilla N° 138-15, por los supuestos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública, diferentes formas de peculado.

La juez no admitió el impedimento con base en que el mismo no está fundamentado en ninguna de las causales que señala el Código de Procedimiento Penal, con relación a los impedimentos, por lo que no asume la competencia y en consecuencia remitió los antecedentes al Tribunal Superior de Apelaciones para el trámite de ley.

El juez de juicio oral, Roberto Tejeira, presentó el miércoles 13 de febrero ante la Segunda Oficina Judicial una manifestación de Impedimento, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo del Código Procesal Penal, deberá ser resuelto por el despacho que le sigue en el orden respectivo, siendo esta la Juez Castillo.

Los jueces fueron seleccionados bajo los principios de publicidad y transparencia , por parte de la Segunda Oficina Judicial del Primer Circuito Judicial de Panamá, el pasado miércoles 13 de febrero en horas de la mañana.