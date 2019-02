Ley de parking causa polémica

El proyecto de ley 63 “que fomenta la construcción y habilitación de estructuras y de estacionamientos públicos” y que fue aprobado el miércoles pasado en tercer debate, en la Asamblea Nacional, busca, según su texto, “tener una ley marco para que la empresa privada construya estacionamientos soterrados o en edificios y empoderar a los municipios para que sean partícipes de la solución en sus respectivas ciudades”.



“El proyecto pretende crear más espacios para los estacionamientos públicos para solucionar un gran problema que enfrentan los propietarios de autos”, destacó su proponente, el diputado Iván Picota.

La iniciativa no ha sido bien vista en su totalidad por la empresa privada y al respecto la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) indicó que “la Comisión de Movilidad Urbana del gremio participó de la discusión del documento y aportó su punto de vista. No obstante, nos causó sorpresa el artículo 22; ya que no fue parte del texto revisado.

Consideramos que esto atenta contra el derecho a la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados, así como el uso y disfrute de la propiedad privada, que son parte de la Constitución Política de la República de Panamá”.

