Sindicato de trabajadores desmiente argumentos de Etesa sobre apagón

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares de Panamá (Sitiespa) desmintió los argumentos del ingeniero Gilberto Ferrari, gerente de Etesa, sobre el reciente apagón nacional, del 20 de enero pasado.





El secretario del sindicato, Jorge Alegría, asegura que los motivos dados, "son pura mentira lo que quieren hacer creer es que esta empresa es ineficiente y tratar de convencer a la Asamblea de aprobar el proyecto ley 573 y construir una cuarta línea de transmisión".





Sitiespa tampoco está de acuerdo con la construcción de una Cuarta Línea de Transmisión. "No han terminado de construir y equipar la tercera línea y ya están inventando que se necesita una cuarta", señaló el secretario general, Jorge Alegría.





Por su parte, Ariel Muñoz, de la directiva de Sitiespa, aseguró que "es falso que un cable fue el culpable del apagón del 20 de enero. Ellos están ocultando el verdadero motivo. Si bien es cierto, Etesa necesita más mantenimiento, no es porque los ingenieros no lo hagan o adviertan, sino porque la administración no lo permite".

