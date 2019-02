Vicepresidenta Saint Malo, ministro de la presidencia y embajador González-Revilla designados para directiva de la ACP

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de resolución que acuerda la designación de la actual vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, del ministro de la Presidencia Jorge González y del embajador de Panamá en Washington Emanuel González-Revilla como nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

De Canciller a la ACP

Isabel de Saint Malo de Alvarado es Licenciada en Relaciones Internacionales de Saint Joseph´s University con Maestría en Administración de Negocios de Nova SouthEastern University.



Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría, desarrollo e implementación de políticas públicas en América Latina. Ha sido Embajadora Alterna de Panamá ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y por 15 años trabajó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como gerente del Programa de País para Panamá.



Ha sido galardonada por el Instituto de Investigación Harry S. Truman para la Promoción de la Paz por su trayectoria en la construcción de diálogo y consenso a lo largo de su vida profesional, y por el papel que jugó el Gobierno de la República de Panamá preparando el escenario para el encuentro entre los presidentes de Cuba y Estados Unidos, en el marco de la VII Cumbre de las Américas.



Actualmente, en su condición de Vicepresidenta de la República, y preside el Gabinete Social y apoya al Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, donde busca articular la política social, en coordinación con la sociedad civil, alrededor del objetivo estratégico de erradicar la pobreza y la desigualdad a través de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Como canciller, entre otras aspiraciones, promueve el proyecto de modernización y fortalecimiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo principal es impulsar la profesionalización de la diplomacia panameña.



Un ministro de la Presidencia a la directiva de la ACP

Jorge González es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde obtuvo el título de Licenciatura en Ingeniería Civil.

Desde julio de 2014 ha sido viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde colaboró muy estrechamente para impulsar los programas de vivienda que están beneficiando a más de 100 mil familias panameñas.



También dirigió la Secretaría de Metas Presidenciales, es vocero Presidencial y actualmente es ministro de la Presidencia. En su experiencia profesional, González cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector privado enfocado en la gerencia y administración de empresas, ha ocupado cargos directivos en empresas de construcción, inmobiliarias y compañía ligadas al sector educación. Se ha desarrollado como empresario independiente desde el año 2004.



Representante ante Estados Unidos

Emanuel González-Revilla desde 2014 es embajador de la República de Panamá ante los Estados Unidos. Ha cursado estudios secundarios en Peddie School en Highstown, Nueva Jersey; se formó como Licenciado de Finanzas en Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y recibió su Maestría en Contabilidad en la Universidad de Miami.



El embajador González-Revilla es miembro de la Junta Directiva de la Escuela de Educación de la Universidad de Pennsylvania y ha sido miembro de la organización Young Presidents Organization (YPO) desde el año 2004.



Ha sido presidente y cofundador de Panama Power Holding, Ltd, una empresa de energías renovables, y se encuentra de licencia como miembro de la junta directiva de Banco General, S.A.; Cable Onda, S.A.; Medcom Holdings, Inc., una compañía de medios y MHC Holdings, Inc.

Los nombramientos de Isabel de Saint Malo de Alvarado, de Jorge González y de Emanuel González-Revilla serán enviados en los próximos días a la Asamblea Nacional para su proceso de ratificación.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de resolución que acuerda la designación de @IsabelStMalo , @JorgeArraijan y Emanuel González-Revilla como nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). pic.twitter.com/MTBoul0Q5K — Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) 13 de febrero de 2019