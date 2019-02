Mariano Rivera enfrentará cinco procesos penales

El exjugador de los New York Yankees, Mariano Rivera, enfrentará cinco procesos penales por supuesto incumplimiento de deberes desde hace tres años con dos de sus hijos.

Se trata de la presunta comisión del delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, pensión alimenticia, proceso de guarda crianza, suspensión de la patria potestad y negligencia y maltrato en perjuicio de su hija de 15 años de edad y otro de 11 años, que desde hace tres años el pelotero panameño dejó de verlos y le suspendió los beneficios.



Giovanni Ortega, representante legal de la madre de los hijos del beisbolista, confirmó que los procesos tienen más de nueve meses en la Fiscalía y el caso no había avanzado porque Rivera tenía a un grupo de abogadas que estaban mediando y negociando con él.

“Tenemos nueve meses en esto, la familia de él sabe muy bien lo que ha estado pasando, nosotros no necesitábamos hacer un escándalo mediático, porque lo que hay dentro (en la carpetilla) no es fácil para él, tampoco para nosotros, porque él va a tener que explicar como tiene una hija de 15 años y un niño de 11 años que hace tres años que no los ve”, aseveró Ortega.



La abogada dijo que lo que debe seguir en el caso es la imputación de cargos a Rivera, ya que en el expediente hay suficientes afectaciones contra los dos menores.



Ortega advirtió que ya tienen listas las acciones que presentarán en Nueva York, “en virtud de la misma conducta” que tiene el beisbolista.



El Órgano Judicial informó que “la defensa de un exbeisbolista de la Grandes Ligas desistió de una audiencia ante la juez de Garantías, Irma Palacios, por afectación de derechos, relacionado a un caso contra el orden jurídico, familiar y el estado civil, en perjuicio de dos hijos menores de edad, que residen en la República de Panamá”.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Cristina Cedeño, se limitó a señalar que este caso se encuentra en investigación. Se intentó contactar a la abogada del expelotero, Ana Jurado, pero no respondió a las llamadas.



Juzgado de Familia



Una fuente confirmó que el próximo 21 de marzo, Rivera deberá enfrentar una audiencia en un Juzgado de Familia. Mientras que la abogada querellante indicó que en el juzgado de familia, el ex Grandes Ligas también enfrenta un proceso, en el que se solicita la suspensión de los derechos que puede tener, es decir, una suspensión de guarda y crianza por la afectación a los dos chicos. Ortega reiteró que la gran interrogante que surge sobre todo esto es, ¿por qué dejó de ver a sus hijos, si antes de eso los menores viajaban a compartir con su papá?

El Código Penal castiga negar o incumplir con sus deberes

El delito de incumplimiento de deberes familiares está contemplado en el artículo 211 del Código Penal y castiga toda conducta dolosa tendiente a sustraer, negar, eludir, incumplir o abandonar, aun cuando sea de manera parcial o temporal, su obligación alimentaria o sus deberes inherentes a la patria potestad a sus descendientes o ascendientes.

Reinelda C. Álvarez O.

