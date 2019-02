Solo 2 de 6 aspirantes a la administración del Canal vienen de la “familia canalera”

Antes de carnavales se podría tener el nombre del nuevo administrador del Canal de Panamá, así lo reveló el diputado y miembro de la directiva del Canal, Elías Castillo.



El diputado preciso que de 20 aspirantes para ocupar el cargo, la lista se redujo a seis y ya prácticamente se acortó a tres, entre los cuales estaría la persona que administrará el Canal por los próximos 10 años.



“La lista de aspirantes se redujo a seis y en esos seis está el nuevo administrador con evaluaciones y entrevistas por parte de los miembros de la junta directiva.

La lista de seis se reduce a tres y ya prácticamente están en tres”, dijo Castillo. Aunque se limitó a mencionar nombres adelantó que los aspirantes son ejecutivos con un perfil importante y dos de los entrevistados “pertenecen a la familia canalera o han tenido vínculos con el Canal”.

Agregó que “la directiva ha venido entrevistando y evaluando a la gente reclutada para hacer una oportuna selección”. Explicó que el vencimiento del periodo del actual administrador, Jorge Luis Quijano, “es en septiembre, pero se quiere que se seleccione con anticipación para que pueda irse familiarizando junto al administrador saliente”.



“Queremos que su elección sea antes de carnaval, porque no queremos que se contamine y se califique como carnavalaso”, declaró.

El actual administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, estará al frente de la entidad hasta el 3 de septiembre, fecha en la que culmina el periodo por el cual fue nombrado.



La empresa consultora Korn Ferry ha sido la encargada de realizar el proceso de entrevistas a los aspirantes.

Nombramiento de directivos no afecta elección de administrador

El diputado y miembro de la directiva del Canal de Panamá, Elías Castillo, indicó que aunque se deban nombrar tres nuevos miembros en la Junta Directiva del Canal, “esto no afectará” la selección del administrador canalero.



Castillo manifestó que “los tiempos no van a dar, no hay esa designación del Ejecutivo y mientras eso llega a la Asamblea, a la Comisión de Credenciales, luego al Pleno, eso toma tiempo y lleva un proceso, de manera que los tiempos no darían para que los nuevos directores tomen parte en la nueva designación del administrador”.



Para la escogencia de la persona que dirigirá el rumbo de la vía interoceánica votarán sólo 10 de los 11 miembros de la Junta Directiva del Canal. En marzo vence el periodo de dos directivos, mientras que uno renunció, por lo que deben designar sus reemplazos.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: yessika_calles