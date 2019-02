'El país requiere técnicos en el campo de la minería y logística'

En el campo de la minería y logística hace falta personal en especialidades técnicas, pero “pocos se interesan por las carreras de este tipo”, según el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA).



“Definitivamente hay un tema cultural en el país, en el sentido que estamos acostumbrados a licenciaturas, doctorados, maestrías y se tiende a ver las carreras técnicas como de bajo nivel en todo sentido, de menor oferta y menor posibilidad de conseguir ingresos económicos adecuados”, indicó el presidente del CONEP, Severo Sousa.



Adriana Angarita, presidenta de la AUPPA, coincidió con Sousa en que “hemos escuchado que una de las mayores demandas es el personal técnico, se habla de un importante número de plazas para emplear y se orientaba a que era por falta de oferta en las universidades, pero vemos que tenemos 66 programas de carreras técnicas a nivel nacional en las privadas. Debemos ubicar hacia otro lado, ¿por qué los jóvenes no quieren esta especialidad? Si es un tema de que no quieren, quizás el concepto técnico no es bien preciado en las familias u otras variables, hay que ver cuál es la realidad”.



La AUPPA indicó que crearán un Observatorio de Empleabilidad para saber de los graduados cuántos están trabajando.

