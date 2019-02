Declaran no culpable al tercer vinculado en caso de homicidio de agentes de la policía en Chilibre

El Tribunal de Juicio Oral declaró, por decisión unánime, no culpable a Daniel Gálvez, de 23 años de edad, tercer investigado por los delitos contra la vida e integridad personal en perjuicio de dos agentes de la Policía Nacional (PN), por los hechos ocurridos el sábado 14 de octubre de 2017, en Chilibre.El Órgano Judicial reveló que el Tribunal de Juicio Oral estuvo conformado por los jueces Kathia Rodríguez (presidente), Orlando Henríquez (relator) y Ligia Magallón. Manifestaron que no se conformaron los elementos de vinculación para determinar que estuviese siendo partícipe en modo, tiempo y lugar; ni en los hechos previos ni posteriores al hecho donde perdieron la vida, por detonaciones en la cabeza, los miembros de la Policía Nacional.El Tribunal señaló que se apreciaron de manera integral todas y cada una de las pruebas aportadas en este juicio, donde solo un testigo señaló ver horas antes del crimen a 5 jóvenes con ropa oscura, entre ellos, uno de nombre Daniel, por lo cual fue considerado como indicio, más no como una prueba contundente que acreditara la responsabilidad legal del mismo.La lectura de la sentencia se realizará este próximo viernes 15 de febrero, a las 10: 00 a.m.En la fase de alegatos, el representante del Ministerio Público, el fiscal Emeldo Márquez, de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, solicitó que se declara la culpabilidad de Gálvez en calidad de autor de los tres delitos, toda vez que quedó acreditado la supuesta vinculación del hecho.Igualmente, el abogado querellante, Jorge Carrasco, quien inició sus alegatos con la frase "Todo por un par de armas", solicitó la culpabilidad del joven por la muerte de dos agentes, en el puesto policial denominado "El Trébol".Por su parte, el abogado del acusado, Reynaldo Griffy, solicitó la absolución de su defendido, a su juicio no se comprobó que su defendido estuviese en el lugar, a la hora que se cometió el crimen, ni mucho con la manipulación de las armas que fueron robadas a los policías.