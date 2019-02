Interponen demanda de impugnación contra las candidaturas de Ricardo Martinelli

El abogado Jorge Hernán Rubio interpuso una demanda de impugnación en contra de la postulación del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, tanto a diputado como Alcalde quien fue presentado como candidato por el partido Alianza y por la libre postulación respectivamente.



La acción que busca inhabilitar al candidato para ser elegible como diputado en el circuito 8-8 en las próximas elecciones y para la alcaldía capital, fue recibida por un Juzgado del Tribunal Electoral (TE) hoy a las 12:24 m.



José Rubio manifestó que “el señor Martinelli no cumple con haber residido en el territorio del distrito de Panamá un año antes de la contienda. Es un hecho notorio de que él residía en una mansión en los Estados Unidos, donde prácticamente fijo su residencia voluntariamente comprando una casa de más de 8 millones”.



Tubio también indicó que “al regresar a Panamá de manera obligada, fue radicado en Gamboa, que es parte del corregimiento de Cristóbal, de la provincia de Colón, no de Panamá, por lo tanto no cumple con un elemental requisito”.



Entre los motivos que el abogado citó en su demanda de impugnación para inhabilitar la candidatura de Martinelli citó que “en resumen el señor Ricardo Martinelli desde que voluntariamente salió de Panamá el 28 de enero de 2015, no ha tenido residencia en el distrito de Panamá, mucho menos en la ciudad de Panamá, ni en ninguno de sus corregimientos; razón por la cual no cumple con el numeral 4 del artículo 291 del Código Electoral, puesto que no tiene un año de residir, antes de las elecciones generales, en la circunscripción electoral por la cual ha sido postulado”.



Martinelli se encuentra recluido en el centro penitenciario El Renacer desde el 11 de junio de 2018 cuando fue extraditado por Estados Unidos a Panamá, con fuertes medidas de seguridad. El tratado de extradición establece que solo puede ser juzgado en por el caso de espionaje a 150 opositores en su gobierno.