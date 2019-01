Servicio parcial del Metro de Panamá para este fin de semana

El Metro de Panamá informó a través de su cuenta de twitter que este fin de semana llevará a cabo “un importante trabajo” para interconectar la Línea 1 con la Línea 2 por lo que no habrá recorrido de tren entre las estaciones de San Miguelito y Los Andes, a partir de las 11:00 a.m. del viernes 1 de febrero hasta las 10:00 a.m. del domingo 3 de enero de 2019.

El ingeniero Luis Díaz director de Operaciones del Metro de Panamá S. A. afirmó que se tomó la decisión de hacer el trabajo en fin de semana para "tener la menor afectación posible, y en vacaciones escolares”, detalla el Díaz.

“Los que hemos pasado por el área de San Miguelito hemos visto un viaducto de Línea 2 que se acerca al viaducto de línea 1, esta es una interconexión ferroviaria para que los trenes puedan pasar de una ruta a otra, en caso de requerir mantenimiento”.



El ingeniero explicó que los talleres de mantenimiento pesado se encuentran en Albrook por lo que es necesario este espacio para que en caso de requerirlo los trenes de la línea 2 puedan acceder a la vía de la Línea 1.



“Necesitamos entregar parte del viaducto de Línea 1 para un vaciado de losa de concreto y la instalación de todos los componentes ferroviarios sobre la plancha”.



La empresa afirmó que se ofrecerá el servicio entre las estaciones Albrook y San Miguelito (en ambos sentidos) y entre las estaciones San Isidro y los Andes (en ambos sentidos) de manera regular.



Para disminuir el impacto se ha conversado con la empresa de Transporte Masivo de Panamá – MiBus para aumentar la frecuencia en el tramo afectado.



“Es una área de mucha demanda por eso hemos hecho la coordinación con MiBus que va a reforzar la ruta desde la zona paga de Los Andes hacia la estación San Miguelito, para poder contar con esa conexión a nivel calle con mi bus”, concluyó.