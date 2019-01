Revocan detención a hombre implicado en montaje con fotos de Porcell

El Tribunal de Apelaciones de Panamá revocó la medida cautelar de detención provisional, por reporte periódico, a favor de un señor de 52 años de edad, imputado por los delitos de lesiones psicológicas y apología del delito, en perjuicio de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.



El implicado debe reportarse los días 14 y 28 de cada mes. Además, de la prohibición de uso de medios tecnológicos como celulares, tablets, entre otros, y el uso de redes sociales.

El Tribunal señaló, luego de escuchar a las partes, que no se sustentó la afectación de pruebas, que fue la naturaleza de la argumentación de la representante del Ministerio Público, quien solicitó que se mantuviera la detención provisional, ya que basó su argumentación en expectativas o hechos futuros.

"No es posible fundamentar, en el no se sabe, no sé qué se puede afectar o encontrar", ya que los riesgos procesales deben ser concretos, más no sobre una expectativa o hecho futuros", sostuvo el Tribunal al escuchar a la fiscal Yanina Muñoz, de la Fiscalía de Litigación y Decisión Temprana, quien señaló que pese a que en su momento se le aprehendieran dos celulares al imputado, se pudiesen afectar medios de prueba, ya que aún se desconoce qué se pudiese encontrar en dichos aparatos, y cuáles serían sus repercusiones o trascendencia.

Mientras tanto, la defensa del imputado, Verónica Vásquez, quien solicitó el cambio de la detención provisional, sustentó que a través de un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima no registra daños psíquicos; además que no hay peligro de fuga, ni afectación de medios de prueba.

Vásquez señaló también, que su defendido solo contaba con la red social "Facebook" y no otras donde se promulgó la foto, cuenta con arraigo domiciliario, y mantiene una afectación de salud en la columna, vesícula y sufre de hipertensión.