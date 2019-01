Presentan informe en tercer día de visita del Papa Francisco

Más de 9 mil 500 unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial San Miguel Arcángel (FTC) han sido desplegadas hoy en las actividades del Papa Francisco, que incluyeron en la mañana, su traslado al Centro de Cumplimiento de Adolescentes enconflicto con la Ley en Las Garzas, al este de la ciudad y en la noche, el vía crucis en el Campo SantaMaría La Antigua en la Cinta Costera.

Las unidades atendieron 22 casos policiales, algunos por pérdida de documento(pasaporte) y otros por hurto, todos remitidos a las instancias pertinentes, con la correspondientedenuncia.

Salud y Emergencias

A la fecha las diferentes instalaciones del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social han atendidomil 394 casos.

Las autoridades reiteran que solo se han detectado seis casos de malaria importados,en peregrinos procedentes de países africanos, los cuales han sido debidamente atendidos. Dentro de los principales diagnósticos reportados, tanto por nacionales como extranjeros seencuentran: rinofaringitis (5%), gastroenteritis (4%), faringitis aguda (3%), gastritis y cefaleas (2%).Dado el clima imperante en ciudad capital, se han registrado casos de alergia y síndrome deagotamiento por calor (1%), motivo por el cual se les recomienda a todos (as) el uso de protector solar,gorras o sombreros e hidratarte mucho.

Para la vigilia y la misa campal que se realizará este sábado 26 y domingo 27 de enero en el CampoSan Juan Pablo II, en Metro Park, respectivamente, se han instalado tres (3) Puestos de Atención deSalud, conformados por médicos, técnicos de enfermería, farmacéuticos, quienes están preparadospara atender cualquier urgencia de salud que se presente.

Además, forman parte de este equipo elpersonal técnico de registros y estadísticas de salud y especialistas informáticos, quienes se encargande reportar en el sistema de Gestión Electrónica de Salud Nacional (GESNA) -en tiempo real- loscasos atendidos por el personal de salud.

En el caso de emergencias, se han reportado, en los sitios de eventos de la Jornada Mundial de laJuventud un total de 884 atenciones, agotamiento por calor, traumas menores, casos de debilidadgeneralizada, reacciones alérgicas, casos de hipertensión, trastornos gastrointestinales y una convulsión.

Autoridades de emergencias anuncian que para el Campo Santo San Juan Pablo II en Metro Park setiene establecido 8 Puestos de Primeros Auxilios a cargo del Sistema Nacional de Protección Civil -SINAPROC-, integrado por: Técnicos de urgencias médicas, Asistentes de emergencias médicas yPrimeros auxilios avanzados. Contarán con un total de 390 brigadas integradas por 1,949 unidades.

Movilización: Metro de Panamá y Mi Bus

Reportes del Metro de Panamá dan cuenta que la demanda en las líneas 1 y 2 ha sido de 429,016usuarios. La Línea 1 trasladó 332,701 pasajeros, mientras que en la Línea 2 la demanda ha sido de 96, 315.

El Metro de Panamá reitera que durante la JMJ no se impedirá a los peregrinos nacionales y visitantes hacer manifestación cantada de su fervor religioso a bordo de los trenes. No obstante, solicitan no agitar banderas o pancartas que puedan incomodar o significar riesgos para los demás pasajeros.

Como todos los sistemas de transporte masivo del mundo el Metro de Panamá observa estrictos controles de seguridad en salvaguarda de la vida y la salud de sus usuarios.Se les recuerdan a todos los peregrinos verificar el saldo de sus tarjetas en las máquinas de ventas que se encuentran en todas las estaciones del Metro.

El pasaje es gratuito en el uso de la línea 2. El viaje de la línea 1 solamente será gratuito desde el sábado 26 de enero a partir de las 12 mediodía hasta el domingo 27 de enero a las 6 p.m. Personal del Metro de Panamá les recuerda a todos verificar el saldo de su tarjeta.

Por su parte, la empresa Mi Bus movilizó 448,860 pasajeros hasta la fecha, de los cuales más de 28,066 validaron su tarifa con la tarjeta peregrino. Desde el sector Oeste se han registrado 206 viajes en los que se movilizaron 5,821 peregrinos. La ruta Aeropuerto E489 realizó 58 viajes. Esta ruta está operando en horario de 5:00 a.m. a 12:00 p.m. desde el Aeropuerto hasta la Estación Corredor Sur.

En la franja horaria de 7 pm y 11:59 pm se transportaron 68,142 pasajeros. Las rutas de desalojo operan de acuerdo a los horarios de finalización de actividades en la Cinta Costera y el Parque Omar y estarán disponibles hasta hoy 25 de enero. Para mañana sábado y el domingo se contarán con rutas de desalojo de eventos en el Campo Santo Juan Pablo II en Metro Park hacia el Este desde la Zona Paga 24 de diciembre y Parque Pacora.Mientras que para los usuarios hacia el Centro se contará con buses en la Calle 26 Este, Rod Carew y Ciudad Hospitalaria y con dirección al norte, en la Zona Paga Los Andes.

El Jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial San Miguel Arcángel (FTC) solicitó atender las siguientes restricciones para asistentes a los eventos Masivos:

 No se permite portar armas de fuego, arma blanca o elementos que puedan atentar contra la seguridad de los asistentes.No se permite portar armas de fuego, arma blanca o elementos que puedan atentar contra la seguridad de los asistentes.

 No se permite el consumo y expendio de bebidas alcohólicas dentro de las áreas de eventos y de actividades de la JMJ. No se permite el ingreso de mascotas.

 No se permite el ingreso de elementos, recipientes ni envases metálicos, ni de vidrios. No se permite el ingreso de bicicletas o vehículos a motor.

 No se permiten ventas ambulantes al interior de los actos centrales.

De igual manera, se aconseja ir en grupo y no llevar niños menores de 7 años ni adultos mayores de 70 años, mujeres embarazadas o personas que tengan severas limitaciones de movilidad o en condición de enfermedad.

También se recomienda:

 Utilizar ropa y calzado cómodo.

 Si asistirá a la vigilia que tendrá lugar en la noche, lleve repelente y elementos de abrigo, impermeable y otras prendas que lo protejan del viento y la intemperie.

 Para el día de la misa, recuerde el uso de bloqueador solar, gorra y lentes de sol.

 Si está tomando medicamento, ingerirlos previamente y no llevarlos consigo.

 Aprovisionarse de agua y alimentos suficientes para la jornada que no sean perecederos. Tenga en cuenta la capacidad y el peso de estos elementos en su desplazamiento.