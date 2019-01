Movimientos populares rechazan injerencia y posible intervención militar en Venezuela

Las organizaciones del Movimiento Popular Panameño aglutinadas en la Coordinadora de Solidaridad con Venezuela se manifestaron hoy en contra de “las intenciones guerreristas de los Estados Unidos de invadir militarmente a Venezuela” y a favor que se respete “la soberanía del Gobierno venezolano”, presidido por Nicolás Maduro.

De igual manera, anunciaron que el próximo martes 29 de enero se concentrarán en la Plaza Bolívar (Casco Viejo) a las 12:00 p.m., para solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores Panamá (Cancillería), a cargo de Isabel de Saint Malo, que no se inmiscuya en asuntos que comprometen al país, ya que Panamá podría quedar en medio de ese conflicto.

Jorge Guzmán, coordinador nacional del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), indicó que “el papel del Movimiento Social en Panamá es alzar su voz en contra de la intención de invadir militarmente a Venezuela y en contra de la injerencia en la soberanía venezolana y exigir el levantamiento de las sanciones económicas para que el pueblo venezolano pueda salir de la crisis”.

Guzmán señaló que “no puede ser que Estados Unidos justifique una invasión con una medida que ellos mismos han creado, el bloqueo económico es de Estados Unidos, no del presidente Nicolás Maduro, ni los venezolanos por sí mismo no se han bloqueado para no tener alimentos, ni medicamentos, ha sido de los Estados Unidos”.

El coordinador de FRENADESO manifestó que “nosotros estamos abogando por la paz, el levantamiento de las medidas económicas, la libertad y el respeto a la soberanía del pueblo venezolano”.

Sobre la concentración del día martes Guzmán dijo que “el pueblo tiene que decirle a la canciller Isabel de Saint Malo que está al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores que no se esté inmiscuyendo en los asuntos de la soberanía de otros pueblos que situaciones como está comprometen la nación y Panamá no puede quedar en medio de un conflicto de esta naturaleza”.

La tensión en Venezuela aumentó el pasado 23 de enero luego que el jefe parlamentario Juan Guaidó se autoproclamara presidente interino de Venezuela, con el reconocimiento de Estados Unidos y otros países de América.

España, Portugal, Francia, Alemania y Gran Bretaña lanzaron hoy un ultimátum a Nicolás Maduro afirmando que reconocerán a Guaidó como presidente si no se convocan elecciones en ocho días. La Unión Europea anunció que si no se realizan elecciones en los próximos días “tomarán medidas”.

Mientras que Venezuela rechazó en la ONU el ultimátum que le dieron varios países europeos.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: @yessika_calles