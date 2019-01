La rinofaringitis aguda, el mal de los peregrinos

El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social dieron a conocer que se atendieron a unos mil 127 casos de durante la prejornada y la Jornada Mundial de la Juventud hasta hoy, 25 de enero de 2019 según datos suministrados por el Sistema de Gestión de Salud (Gesna).

“Los diagnósticos más comunes reportados hasta el momento son: rinofaringitis aguada (5%); Gastroenteritis y colitis de origen no especificado, faringitis agudas no especificada (4%); gastritis no especificadas, dolores de cabeza o cefaleas, alergias no especificadas (2%), entre otros.



La mayoría de los casos se han desarrollado en Colón durante la prejornada y el área metropolitana durante la jornada.