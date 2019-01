Baja frecuencia de buses sigue incomodando a los usuarios

Usuarios del transporte público denuncian que la poca frecuencia y la falta de unidades del Metro Bus sigue siendo un problema.

Indican que deben esperar en ocasiones hasta más de una hora para poder movilizarse hasta el lugar que se dirigen. Otro problema que señalan es que no paran para recoger, aunque no estén llenos de pasajeros. “Hay personas enfermas y de la tercera edad que no merecemos esperar tanto por un bus. No me parece justo”, manifestó uno de los consultados por Metro Libre.

En tanto, Nini Carrillo, Gerente de Planeación MiBus, señaló que “en la medida que realizamos revisiones de las rutas y se evidencia una necesidad de mayor oferta, se realizan los ajustes”.

“Por la apertura de la Línea 2, durante este año se irán incorporando nuevas rutas. En febrero se contempla implementar una ruta en Villa Lucre y en el área de Buena Vista–Tocumen”, dijo.

Thaylin Jiménez

