Bancos cercanos a las actividades de la JMJ estarán cerrados

Bancos, aseguradoras y otras empresas privadas han anunciado horarios especiales o el cierre de sus oficinas por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Sin embargo, en el caso específico de sucursales que se encuentran cercanas al área donde se realizarán las actividades, algunas estarán cerrados del 21 al 26 de enero.

La Caja de Ahorros dio a conocer que las sucursales de Avenida Balboa, La Exposición, Universidad y Séptima Central estarán cerradas del 21 al 26 de enero, mientras que las que no están cerca de esta área, atenderán en horario regular y otras en horarios especiales.



El Banco Nacional brindará servicio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. toda la semana y el 26 de enero todas las sucursales ubicadas Panamá, Panamá Oeste y Colón estarán cerradas. Global Bank anunció que las sucursales de Parque Porras, Centro de Negocios de Avenida Perú, San Francisco, Centro de Negocios de Calle 50, sucursal de Calle 50 y Paitilla no serán abiertas del 22 al 26 de enero.

En el caso de Banistmo, las sucursales de Plaza Marbella, Casco Antiguo y Torres Banistmo estarán cerradas desde el lunes hasta el sábado. Las de Punta Paitilla, Punta Pacífica y Multicentro cerrarán desde el miércoles.

En Banco General serán cerradas de lunes a viernes sus sucursales de Vía Porras, Avenida Central, Clayton, Justo Arosemena y el sábado las de Ave. Central, Chanis, Los Pueblos, Plaza Carolina, Plaza Tocumen, Santa María, Town Center y Versalles.

Las empresas han tomado diferentes medidas para ajustar horarios en la JMJ

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Gabriel Barletta, indicó que “el cierre y el tema de horarios especiales va a depender de dónde queden los comercios, si están cerca o lejos de las actividades que se van a realizar debido al cierre de calles que va a existir, sin embargo todas las empresas han tomado diferentes medidas dependiendo del rubro en que se encuentren”. Agregó que la actividad tendrá un impacto en la economía.

