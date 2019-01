Varela firma decreto que amplía el Bono Solidario de Viviendas en cabeceras de provincias

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Vivienda, Martín Sucre, firmaron el decreto que amplía el beneficio del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) para propiedades de hasta $60,000 en las cabeceras de provincia de todo el país.

La medida viene a reforzar la política de Estado del Gobierno de que cada familia panameña tenga una vivienda digna. A la fecha ha sido posible gestionar más de 105 mil soluciones habitacionales en todo el país, con lo que se beneficiarán más de 500 mil personas.

La norma aprobada establece que el Fondo Solidario de Vivienda estará bajo la dirección del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y tiene el propósito de entregar un aporte económico, que será intransferible, para personas y familias de bajos ingresos de la economía formal e informal de hasta $10 mil por familia o postulante para la adquisición de una vivienda.

Para el código de zona RBS (Residencial Bono Solidario), en la modalidad de viviendas unifamiliares, el precio de venta de la solución habitacional y lote no podrá exceder la suma de $60,000 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste y en los distritos de Colón, Santiago, Chitré, las Tablas, Los Santos, David y Penonomé y Bocas del Toro; mientras que, en el resto del país, no podrá exceder los $50,000. En cuanto a la modalidad de edificios de apartamentos y multifamiliares el precio de venta en todo el país no podrá rebasar los $60,000.

Para el código de zona RB-E (Residencial Básico Especial), el precio de venta para la solución habitacional y lote no podrá exceder de $50,000 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En los distritos de Colón, Santiago, Chitré, las Tablas, Los Santos, David y Penonomé y Bocas del Toro no podrá exceder los $45,000. En el resto del país no podrá exceder los $40,000.

El aporte del Bono Solidario será otorgado a aquellas familias cuyo ingreso mensual ordinario no exceda la suma de $1,500. El postulante deberá presentar ante el Miviot una Declaración Jurada de Ingreso Familiar (DJIF), en la que conste el ingreso familia, formal e informal, el que no podrá exceder la suma arriba indicada. El Miviot podrá corroborar la veracidad de dicha declaración jurada mediante un Informe Social al efecto o mediante cualquier otro mecanismo de verificación que determine la entidad.

El postulante también deberá demostrar al Miviot que le ha sido aprobado el préstamo hipotecario para la compra de la vivienda para la cual solicita el aporte; deberá ser panameño y mayor de edad o legalmente emancipado y no ser propietario de una vivienda.

Le corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) depositar anualmente, en el Banco Nacional de Panamá (BNP), los recursos asignados en el presupuesto para el Fondo Solidario de Vivienda (FSV), cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2019.