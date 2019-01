Metro de Panamá aseguró que tendrá capacidad para transportar 42 mil pasajeros por hora durante la JMJ

Como parte de los preparativos para lo que será la Jornada Mundial de la Juventud, el Metro de Panamá informó que estima movilizar 42 mil pasajeros por hora.



Luis Carlos Díaz, de la dirección de operaciones del Metro detalló que “además de las pruebas que se realizan a la Línea 2 del Metro, también se estará realizando pruebas a la Línea 1 con 26 trenes disponibles, lo que permitirá tener un tiempo de espera entre trenes de 2 minutos con 20 segundos”.



El objetivo es movilizar la mayor cantidad posible de usuarios, entre nacionales y peregrinos, durante la JMJ, explicó Díaz.



La autoridad explicó que “las cinco estaciones de la Línea 2 del Metro serán habilitadas parcialmente del 18 al 28 de enero para el evento, y a partir del 29 de enero será cerrado nuevamente para culminar los trabajos pendientes para su inauguración formal a principios de abril”.



La tarifa de la Línea 1 y 2 serán gratuitas durante la JMJ, pero es importante que los usuarios cuenten con su tarjeta para validar el viaje, indicó la entidad.



El metro de Panamá, del 22 al 25 enero estará operando desde las 5:00 a.m hasta las 2:00 a.m; el 26 de enero estarán operando desde las 5:00 a.m y no cerrarán operaciones hasta la media noche del domingo 27 de enero, finalizó Díaz.

2 minutos con 20 segundos #FTCJMJ2019 #FranciscoEnpanama #EstamosPreparados pic.twitter.com/9ilGftcfZc — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) 15 de enero de 2019





