Próstata y mama, los canceres más comunes en Panamá y el mundo

El cáncer, una de las primeras causas de muerte a nivel mundial ha ocasionado el deceso de más de nueve millones de personas en el mundo, según cifras reportadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones, en donde cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos.





Un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco e ingesta de alcohol.





Según la OMS, los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes:



Pulmonar (1,69 millones de defunciones)

Hepático (788 000 defunciones)

Color rectal (774 000 defunciones)

Gástrico (754 000 defunciones)

Mamario (571 000 defunciones)

Los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son: los de pulmón, hígado, estómago, colón y mama; pero el de pulmón y próstata son los más frecuentes.

Esta patología comienza con la transformación de una sola célula, que puede tener su origen en agentes externos y en factores genéticos heredados.





El Dr. Miguel Ángel Cáceres, asesor de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Médicas en temas de oncología y programas de prevención oncológica de la CSS, informó que los tipos de cánceres más comunes que afectan a la población en general varia, en el caso de los varones el de Próstata encabeza la lista y en las mujeres el cáncer de Mama se ubica en la primera posición tanto en Panamá como a nivel mundial.





Indicó que el cáncer más común que atienden con regularidad y que tiene un mayor impacto, es el de Mama y muy cercano a este del lado de la mujer se encuentra el cáncer Cervicouterino; ubicándose como los dos tumores atendidos por año en todo el país.





Cáceres agregó que en el caso particular del cáncer de mama no existe forma de evitarlo pero tiene una vinculación hereditaria muy fuerte entre 3 y 4% de las pacientes. Por ello es importante tener presente que aquellas pacientes que tengan familiares de primer grado de consanguinidad (madre, hermanas o hijas) con cáncer de mama en edad menor de 50 años sin lugar a dudas hay que evaluar el tema genético; en el caso de que un padre haya sufrido cáncer de mama, que es muy poco frecuente en los varones, es necesario que al paciente se le haga una evaluación.



En Panamá el cáncer cervicouterino tiene una predominancia en comunidades que no tienen acceso adecuado a los servicios de salud; en pocas palabras la población que está más marginada cuya educación no es la mejor, es la que lamentablemente tiene mayor riesgo porque no acceden a los servicios básicos para la prevención del cáncer cervicouterino, señalo el Dr. Cáceres.





Mencionó que en el cáncer de endometrio el factor de riesgo más importante es el sobrepeso u obesidad de la paciente.





El especialista detalló que los tratamientos oncológicos son combinados y las tasas de sobrevida varían según el tumor y la condición del paciente. “Hoy en día en promedio de cada 10 personas que padecen cáncer entre 6 y 7 se pueden curar y los otros 3 cuyo pronóstico es malo lamentablemente podemos perderlos”, enfatizó el galeno.





Agregó que la mayoría de los pacientes que se curan o se salvan, es debido a que este grupo de personas pudo captar el cáncer en etapa temprana. De allí se deriva la importancia de la prevención, que en el caso de los hombres es definitivamente el PSA y el examen anual con su correspondiente urólogo, mientras que en la parte de las mujeres es importante el tamizaje por el cáncer de mama (mamografía o ultrasonido) y en el caso del cáncer cervicouterino se recomienda el Papanicolaou como herramienta principal.





Por otro lado, el oncólogo detalló que en afecciones tales como el cáncer gástrico, este tipo de patología es complicado manejarlas ya que las tasas de respuesta de la quimioterapia no son positivas y por lo tanto es difícil sacar adelante a los pacientes.





En el cáncer de colon dependiendo de la etapa en que se capta generalmente existe mayor éxito utilizando la cirugía más la quimioterapia. En el caso particular del cáncer de pulmón la situación es diferente, porque se puede hacer uso de los cirujanos torácicos o cardiovasculares, si son nódulos únicos para poder resecarlos o tratarlos con quimioterapia e inclusive brindar la ayuda para que el paciente salga adelante.



Mientras que en el caso particular del cáncer de hígado la situación es difícil, ya que los hepatocarcinoma son muy complicados y por otro lado este órgano es tan vital que es un tipo de cáncer de difícil manejo, señalo el Dr. Cáceres.



Indicó el galeno que lo más importante es que la vacuna contra la hepatitis previene el cáncer hepático, porque esta enfermedad se vincula directamente a la hepatitis viral.



CONSEJOS COMÚNES:



- Llevar una dieta baja en radicales libres y alta en antioxidantes



- Evitar carnes altas en grasa y tratar de consumir carnes blancas



- Evitar el consumo de tabaco, la exposición al sol y el alcohol



Dependiendo del tipo de cáncer se puede dividir en dos escenarios:



1. Los que presentan mayor incidencia



2. Y aquellos que presentan mayor posibilidad de muerte asociada



En este punto el Dr. Cáceres acotó que el tipo de cáncer que más preocupa y que en su mayoría son frecuentes en las mujeres tal es el caso de Mama y Cervicouterino; las comarcas tienen un problema porque el acceso de las pacientes a los estudios preventivos y la parte educativa no es la mejor.



Otra de las zonas donde se ha presentado una mayor elevación de casos son las provincias centrales, en el área de Herrera existen incidencias con la aparición de tumores, donde hay personal tratando de averiguar si realmente es real o se presentan por problemas demográficos por el crecimiento de la población en este sector.