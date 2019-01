Cuatro mil productores protestarán mañana, pese al diálogo con el Estado

Productores a nivel nacional protestarán mañana viernes 11 de enero por la situación del sector agropecuario.



Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos (APUP), dijo que “la protesta va” aunque desde el pasado martes se retomó el diálogo con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles. “La extinción de los cargos legales a los productores nos los quisieron casar con que no nos manifestemos, pero eso fue totalmente rechazado por los gremios de productores. Nuestras manifestaciones se mantienen”, aseguró.



Guevara agregó que esperan alrededor de 4,000 productores manifestándose mañana en la Villa de Los Santos, Chiriquí, La Chorrera y Divisa, en Herrera.



Por su parte, Aquiles Acevedo, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) indicó que la convocatoria es a las 10 a.m.

“Esperamos que sea una manifestación con una participación innumerable. No me atrevo a dar cifra, pero espero que muchos productores se unan a la protesta a nivel nacional”, dijo.



Hoy, los productores continúan en la mesa de diálogo con autoridades discutiendo los puntos del pliego de peticiones.

