Panamá enfrenta ‘situaciones’ con organismo de comercio internacional por acuerdos con productores, Varela

El presidente Juan Carlos Varela se refirió al conflicto con los productores y pidio enfocar las conversaciones en proteger los avances que este gobierno ha aportado al sector.

“Si yo fuera productor estaría más preocupado en asegurar que los avances que este gobierno le dio en materia de precio de arroz, incentivo en leche grado C y las cadenas agroalimentaria; se protejan y no se regrese al pasado donde había un negociado en las importaciones de arroz y en muchas otras áreas”, dijo el mandatario, a quien también se le cuestionó solo la eliminación de los cargos que pesan sobre los productores.



“Los ministros recibieron esa petición y van a elevar la consulta a las autoridades competentes. Está en manos del Órgano Judicial y el Ministerio Público. El gobierno está en disponibilidad de diálogo y siento que ha tres meses y escasos días una elección debe empezar el debate político del futuro y no querer usar temas de orden público para crear un las ambiente inestable hacia las elecciones”, agregó.



Afirmó que se han logrado avances en las nueve peticiones hechas por los gremios del agro aunque admitió que el año pasado hubo problema en los pagos debido al retraso en los traslados de partidas dentro de la Asamblea Nacional.



“Tenemos un nuevo presupuesto, así que todos los pagos se están haciendo en una forma ágil; se han entregado millones de dólares a la empresas procesadoras de leche grado C que han pagado a los productores y en el caso de los arroceros se han hecho los pago”, detalló.



Explicó que dentro de su gestión se pasó la cuota en el rubro arroz de B/ 17.50 a B/ 24.50, no se dieron compra de arroz con irregularidades "como en el gobierno anterior" y se bajaron los interés.



“Cumpliendo con ellos se pusieron algunas restricción a la importación de carne de Costa Rica y Nicaragua, y ya tenemos situaciones que debemos enfrentar con organismo de comercios internacional, por defenderlos esos avances”, dijo el jefe del Órgano Ejecutivo.



Finalmente reiteró el llamado para que en la mesa de diálogo se discuta el establecimiento de una agenda de Estados que le permita a las nuevas autoridades seguir el camino marcado por su administración y evitar crear situaciones “innecesarias” que perjudiquen el mercado y los precios.