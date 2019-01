Tienda del IMA abrirá en Merca Panamá



Mercados Nacionales de la Cadena de Frío informa que a partir de hoy, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) complementará la oferta comercial de Merca Panamá, ubicado en vía Centenario, ciudad de Panamá, instalando una Tienda IMA de manera que las personas tengan la oportunidad de adquirir productos de calidad a bajo precio.

Entre los alimentos que se pondrán adquirir en esta unidad comercializadora están la bolsa de arroz de 20 libras a $5.00, igualmente podrán comprar aceite, pastas, granos, enlatados, entre otros productos. El horario de la feria será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Mercados Nacionales de la Cadena de Frío en tanto, tienen un horario de 7:00 p.m a 3:00 a.m. para abastecimiento en general, de 3:00 a.m. hasta las 3:00 p.m para atención al cliente, y de 7:00 a.m a 3:00 p.m. para la limpieza.

"Con el inicio del año 2019, hemos recibido a más del 75% de los arrendatarios en las nuevas instalaciones de Merca Panamá, los cuales han sido ubicados en sus respectivos módulos", informó la Cadena de Frío.

Este Mercado cuenta con 836 estacionamientos para que el consumidor tenga la facilidad de realizar sus compras, cada galera cuentas con baños, seguridad 24 horas con estamentos de seguridad conjuntamente con la seguridad privada.



Es importante mencionar que con la activación del nuevo mercado se da inicio con una nueva ruta de Mi Bus que inicia desde la gran terminal de Albrook hasta Cadena de Frío en horario desde las 2:00 a.m. hasta la 8:45 p.m. para el traslado de las personas que desean realizar sus compras en el nuevo mercado y será gratis por un periodo de 90 días.