El Servicio Nacional de Migración prohíbe la entrada a unos de cuatro mil extranjeros

El Servicio Nacional de Migración informó que desde enero 2018 hasta el 26 de diciembre del 2018 ha devuelto a sus países a un total de 3 mil 187 foráneos y ubicó en el renglón de inadmitidos a 951 extranjeros.

No tener solvencia económica, no contar con pasaje de retorno, pasaporte vencido o deteriorado; así como no cumplir con cualquier otro de los requisitos de entrada al país; son las principales razones de la medida administrativa de devolución.

En los puntos de control Ecuador con (726) ciudadanos devueltos, seguido de Colombia (633), Nicaragua (393) y Venezuela (250), son las principales nacionalidades a las que se les aplicó la medida de devolución inmediata.

En cuanto a los 951 extranjeros inadmitidos no se les permitió la entrada a nuestro territorio; por mantener antecedentes penales o por representar riesgo para la seguridad pública.

En este sentido las estadísticas reflejan a los originarios de Colombia en el primer lugar con (399), Estados Unidos (67), Venezuela (46), República Dominicana (41).

El Servicio Nacional de Migración tiene entre sus funciones autorizar, negar o prohibir la entrada o permanencia de extranjeros en el territorio nacional y ordenar su deportación, expulsión o devolución, de conformidad con la Constitución Política de la República y la Ley.