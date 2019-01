Proceso a Ricardo Martinelli en una laguna jurídica; aún no llega al MP

El próximo lunes se cumplirá un mes desde que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declinara la competencia para juzgar a Ricardo Martinelli en el caso pinchazos y tanto la defensa como los querellantes esperan que las 7 carpetillas del caso lleguen a manos del Ministerio Público para continuar con el procesado, ahora bajo el sistema ordinario.



Pero muchos se preguntan, ¿qué tiene estancada la transición para enviar este caso al MP? Según la defensa del exgobernante, los dos magistrados que votaron en contra de conceder el amparo de garantías deben preparar un escrito en el cual sustenten sus alegatos de sus votos y mientras esto no se de el caso no puede pasar a las manos del MP, aunque dos votos no representen la mayoría.

También se necesita la transcripción del fallo con la firma de los ocho magistrados que participaron en la plenaria. Frente a esto, la defensa de Martinelli asegura que los magistrados buscan retener el caso, privándolos de presentar más recursos. “Aquí los tiempos los marca Juan Carlos Varela. Lo demás es sahumerio judicial”, expresó Sidney Sittón, abogado defensor. Por su parte, Rosendo Rivera, uno de los querellantes del caso, pidió velocidad para que el MP designe al fiscal del caso para que agende la fecha del juicio oral.



“Espero que la Corte Suprema le imprima velocidad a la transcripción. Del mismo modo, esperamos que la JMJ no sea una causa de dilación que impida se realice la audiencia sin demora e ininterrumpidamente y así poder lograr la condena de Martinelli antes que se lleven a cabo las elecciones generales”, dijo Rivera.

Reinelda C. Álvarez O.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez