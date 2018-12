Gobernación de Panamá ordenó detención de las operaciones en Mercado Agrícola Central

La Gobernación de la provincia de Panamá con base en las evaluaciones de las estructuras del Mercado Agrícola Central (MAC) por parte del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, ordenó detener todas las operaciones y actividades de este mercado público, declaró la entidad en una nota de prensa.

El Informe Técnico No. SINAPROC-DPM-997 de la Dirección de Prevención y Mitigación de Desastres y el Informe Técnico No. ZRPC-OCINF 463-18 del Benemérito Cuerpo de Bomberos, exponen la existencia de estructuras que pueden colapsar y conexiones eléctricas que no cumplen con las medidas de seguridad, sistemas de alarmas y extintores requeridos, lo que representa un riesgo para la vida de los comerciantes y consumidores que allí concurren, indicó el documento.

La institución detalló que en virtud de lo anterior, la Gobernación de Panamá en uso de sus facultades legales y constitucionales resolvió detener de manera inmediata todas las operaciones y actividades del MAC con la finalidad de garantizar la seguridad y el bien común.

ML| B. Perea Instalaciones del Mercado Agrícola Central (MAC).

ML| B. Perea Vacío total en desalojo de Mercado Agrícola Central (MAC).